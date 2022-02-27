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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يكشف أسراره في "حبر سري" مع أسما إبراهيم

حمادة هلال
حمادة هلال

يحل الفنان حمادة هلال ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم من خلال برنامجها “حبر سرى”، وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين، 3 و4 مارس، على قناة القاهرة والناس. 

ويتحدث حمادة هلال عن كثير من التفاصيل الخاصة بأعماله الجديدة وخاصة مسلسل “المداح 2” والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

كما يكشف حمادة هلال كثير من التفاصيل الحياية والشخصية والتى لا يعرفها الكثيرون عنه. 

وكان حمادة هلال قد حرص  على تهنئة الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وكتب حمادة هلال “ألف مبروك أجمل عريس وعروسة ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ”.

حفل حمادة هلال فى بورتو 

وأحيا حمادة هلال منذ ايام قليلة حفلا غنائيا فى بورتو وعلق عليها عبر حسابه على انستجرام : "حفل بورتو سعيد الحمدلله على نجاح الحفله بشكر الجمهور الكبير اللى كان موجود والناس الجميله اللى كانت بره الحفله وكان صعب الدخول عشان ماشاء الله العدد كان كبير جدآ بإذن الله اوعدكم يكون فى حفله قريبآ ،بشكر عامر جروب على المكان الجميل وبشكر المنتج وليد منصور على التنظيم الرائع.

مسلسل المداح وحمادة هلال 

وشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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