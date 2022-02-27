الرعاية الصحية: اختيار مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح شهادة دولية بإمكاناتها

ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اختيار مصر ضمن 6 دول من منظمة الصحة العالمية؛ لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزي المرسال mRNA.

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ذلك بمثابة شهادة دولية جديدة تعكس ثقة المنظمة والمجتمع الدولي في اهتمام القيادة السياسية في مصر بدعم ملف الصحة وقدرات مصر الصحية وإمكاناتها على إنتاج وتصنيع اللقاحات، وإحداث الفارق في الرعاية الصحية، وذلك بالشكل الذي يعزز الأمن الصحي المصري والأفريقي والعربي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن هذا الاختيار يؤكد أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة ليس فقط لمواجهة كورونا، وإنما العمل على تصنيع اللقاحات بأحدث وسائل التكنولوجيا لتصبح من أوائل الدول فى القارة الأفريقية، لاستقبال التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات MRNA، واستكشاف الفرص والتحديات والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية للقاحات والبدائل العلاجية في أفريقيا.

فيما ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 546 لسنة 2022، والخاص بنقل تبعية 26 منشأة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، لتتولى هيئة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (48)، والمنعقد اليوم بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، والذي جرى خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك استعراض تقرير الآداء المالي عن النصف الأول من السنة المالية 2021/2022 ، إضافة إلى خطط الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال العام الجاري.

وكذلك استعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المختصة لبحث تأسيس شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل في مجالات الرعاية الصحية، وأهمها "إدارة المستشفيات، إدارة الكيانات الصحية، إنشاء المستشفيات وصيانتها، التحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية".

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإجماع، على إتاحة التأمين ضد مخاطر أخطاء المهنة لجميع الأطباء العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن التمتع بمزايا وثائق التأمين التي تقدمها شركة مصر للتأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة .

فيما تمت إحاطة المجلس بقبول التبرع المقدم من شركة البالطو بشأن توفير نسخة من منصة care connect Egypt لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يعد منصة تفاعلية رقمية للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".

عُقِد الاجتماع، اليوم الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام بالهيئة.