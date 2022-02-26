استمرار حملات غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد

قامت الأجهزة التنفيذية داخل حي الزهور بمحافظة بورسعيد بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بعدد ٥ سناتر، حيث تم المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تنفيذ قرار غلق وتشميع المراكز بمناطق شباب الخريجين و شباب أكتوبر، وذلك فى إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية .

جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على هذة الظاهرة لعودة الانضباط للعملية التعليمية بمدارس المحافظة، واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء حملات تشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، ومصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار عمل هذه المراكز.

استمرار مداهمات سناتر الدروس الخصوصية بزهور وشرق بورسعيد

وكانت لجان الرصد والمتابعة المشكلة من الإدارات المعنية بحى زهور بورسعيد قد رصدت تردد عدد من الطلاب والطالبات على مراكز الدروس وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم وتنفيذ قرار الغلق والتشميع

استمرار مداهمات سناتر الدروس الخصوصية بزهور وشرق بورسعيد

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق فى بورسعيد حملة مكثفة أسفرت عن تشميع عدد 2 سنتر للدروس الخصوصيه بكلا من شارعي الثلاثيني والمشرق وشارع الجيش وعرابي وتم التحفظ علي المنقولات المستخدمة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدد المخالفين

استمرار مداهمات سناتر الدروس الخصوصية بزهور وشرق بورسعيد

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تتخذها محافظة بورسعيد لمنع الدروس الخصوصية التى تستنزف الوقت والمال من الطلاب، وفى إطار إعادة الدور الهام للمدارس فى العملية التعليمية.