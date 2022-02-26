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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بفارق كبير عن منافسيه.. الدكتور أحمد داوود نقيبا لمهندسي بورسعيد

نقيب مهندسي بورسعيد
نقيب مهندسي بورسعيد يفوز وقائمته بمقاعد التجديد النصفى

فاز الدكتور المهندس أحمد داوود بمقعد نقيب المهندسين، للجنة الفرعية بمحافظة بورسعيد بعدد أصوات بلغ 798 صوت، على منافسيه الدكتور محمد الجوهري والذي حصل على عدد 357 صوت، كما بلغ عدد أصوات الناخبين للمهندس جابر رحيمه 122صوت.

نقيب مهندسي بورسعيد يفوز وقائمته بمقاعد التجديد النصفى

وفاز على مقاعد مجلس النقابة الفرعية فى بورسعيد  الدكتور رمضان علي أحمد عبد العال عن شعبة كهربا، والمهندس أحمد صلاح محمد أحمد عبد العال أيضا عن شعبة كهربا، وفاز الدكتور عزات أحمد سلام عن شعبة مدني، كما فاز المهندس خالد عبده يونس عن شعبة عمارة، المهندس محمود السيد محمود على رضوان عن شعبة ميكانيكا، والمهندس أحمد محمد عبد الواحد أيضا عن شعبة ميكانيكا، وفاز عن الأقسام الأخرى المهندس محمد رشاد رجب المصري.

نقيب مهندسي بورسعيد يفوز وقائمته بمقاعد التجديد النصفى

وبلغ عدد الناخبين أعضاء عمومية مهندسي بورسعيد كنت حضروا للادلاء باصواتهم ما بين 1250 إلي 1300 ناخب مابين أصوات صحيحة وأصوات باطلة من إجمالي 11 ألف وأربعمائة مهندس ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم.

نقيب مهندسي بورسعيد يفوز وقائمته بمقاعد التجديد النصفى

ويذكر أن تنافس على السبعة مقاعد بمجلس النقابة الفرعية بمحافظة بورسعيد الحالي والذي ويتم كل أربعة أعوام، عدد 23 مهندس ومهندسة، مقسم إلي سبعة مهندسين قسم ميكانيكا وتم فوز 2 من المرشحين، وسبعة مهندسين قسم كهربا وتم فوز 2 من المرشحين بمقعدين، وثلاثة مهندسين بقسم مدني وتم بالفعل فوز واحد بالمقعد، وثلاثة مهندسين قسم عمارة وتم فوز واحد بالمقعد، وثلاثة مرشحين من الأقسام المختلفة( التعدين، البترول، والغزل والنسيج)، وتم فوز واحد بالمقعد.

اللجنة العامة لانتخابات مهندسي بورسعيد: إعلان النتيجة النهائية اليوم

ولم تعلن حتي الآن نتيجة إنتخابات الشعب التابعة للنقابة العامة بالقاهرة، لكن المؤشرات المبدئية ببورسعيد تبشر بفوز المهندس عمرو الأدهم عن شعبة ميكانيكا والمهندس محمود المصري عن شعبة كهربا، ويتم الإختيار من قسم الميكانيكا 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم الكهرباء 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم مدني 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم عمارة  3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وأما باقي الشعب المختلفة  3 مهندسين فوق السن، وثلاثة تحت السن.

نقيب مهندسي بورسعيد يفوز وقائمته بمقاعد التجديد النصفى

كانت اللجنة الفضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين فى بورسعيد بدأت اعمال الفرز مباشرة عقب إغلاق صناديق التصويت فى تمام الساعة السابعة، وكان التنافس على مقعد النقيب بمحافظة بورسعيد، والسبعة مقاعد لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وانتخابات الشعبة العامة للنقابة العامة بالقاهرة.

نقيب مهندسي بورسعيد يفوز وقائمته بمقاعد التجديد النصفى
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