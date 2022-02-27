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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة وميرفت آمين ودنيا سمير غانم في جنازة جالا فهمي| شاهد

صدى البلد

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة جالا فهمي لمسجد مصطفي محمود في المهندسين، وسط حضور الأهل والأقارب.

 

كما حضرت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة ميرفت أمين والموسيقار عمر خيرت، للمشاركة في تشييع الجثمان.

 

وفاء سالم تثير الجدل حول سبب وفاة جالا فهمي: لم يرحموا روحها الطيبة

 

أثارت الفنانة وفاء سالم الجدل حول وفاة الفنانة جالا فهمي ؛ التي رحلت عن عالمنا أمس السبت .

وكتبت وفاء سالم عبر حسابها الشخصي فيس بوك:"  القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت".

أضافت :" حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله".


وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي  في مستشفى السلام  .

 

وعلم صدى البلد ان وفاة جالا فهمي جاءت بسبب نتيجة إصابتها  باضطراب في الوعي و ضيق في التنفس  وهبوط حاد في الدورة الدموية  أدى ذلك  إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

https://fb.watch/br1O0WtW6N/

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جالا فهمى إيناس عبد الدايم الفن القلب السوشيال ميديا صدى البلد

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