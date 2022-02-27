وزارة الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا الجمعة القادمة .. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف 35 مسجدًا الجمعة القادمة 4 مارس 2022، منها 27 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و8 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 642 مسجدًا ، منها 544 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية:
1. المرحوم محمد أشرف يحيى – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف أسوان:
2. عبد العزيز بن سليمان الدسري - المنشية
مديرية أوقاف المنيا:
3. قاصد كريم – عزبة متري – سلاقوس - العدوة
4. الرحمن – دياب حرز – أبو قرقاص
5. الحمد – سلاقوس - العدوة
مديرية أوقاف المنوفية:
6. أحمد سليمان الطوخي- عزبة الطوخي - تلا
7. سيدي عيسى – بهواش – مركز منوف
مديرية أوقاف قنا:
8. النادي ( الشيخ عامر ) – الحميدات – بندر قنا
مديرية أوقاف الفيوم
9. الروضة – طامية
مديرية أوقاف بني سويف:
10. القنديل الأخضر- بندر بني سويف
11. عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر
12. الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى
13. عمار بن ياسر – قله - اهناسيا
14. الصابرين – قلها - اهناسيا
15. الصحابة – بندر بني سويف
مديرية أوقاف البحيرة:
16. قرية عاكف – العمرية – مركز دمنهور
17. الكدوه بالكريون – الكريون – كفر الدوار
18. الصحابة – الإمام الحسين – الدلنجات
19. عكاشة الكبير – حراره - حوش عيسى
مديرية أوقاف أسيوط:
20. الرحمة – الدوير - صدفا
21. آل عبد العال – نجع سبع
مديرية أوقاف الجيزة:
22. أبو داوود - كرداسة
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. النور- حارس3 – عامرية 1
مديرية أوقاف دمياط:
24. الرحمن الرحيم – سكن مصر – الحي الرابع – دمياط الجديدة
مديرية أوقاف الأقصر:
25. سيدنا الإمام الحسين – نجع الشاعر – المدامود الشرقي – الزينية
مديرية أوقاف الوادي الجديد
26. التوبة – عين البحيرة – مركز الداخلة
27. التقوى – قرية ناصر – مركز الخارجة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية:
1. النور – المعوجة – سرس الليان
مديرية أوقاف البحيرة
2. العمري الوسطاني – ببيان – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف قنا:
3. أبو بكر الصديق – خزام - قوص
مديرية أوقاف سوهاج:
4. نجع الصعايدة القبلي – نزه المحزمين – جهينة
مديرية أوقاف أسيوط:
5. الحسيني – عزبة جلال – مركز ديروط
6. رياض الصالحين – عزبة شلش – مركز ديروط
7. البهلولي – قرية الزاوية – مركز أسيوط
مديرية أوقاف الفيوم:
8. أبو صايم الشرقي - الشواشنة