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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها بالأسواق .. تفاصيل السيارة أوبل موكا الجديدة في مصر

أوبل موكا موديل 2022
أوبل موكا موديل 2022

أعلن وكيل شركة أوبل الألمانية فى مصر ، عن طرح السيارة طراز موكا الجديدة فى السوق المحلى كموديل 2022 ، بعد غيابها لفترة عن الاسواق .

أوبل موكا موديل 2022

وأوضح وكيل أوبل فى مصر ان السيارة أوبل موكا موديل 2022 ، وستأتي بفئتين سعريتين، وباللون الأخضر والأزرق والأحمر والأبيض والرمادي والأسود ، بالاضافة الى انظمة قيادة اقتصادية، وعادية و رياضية . 

 

 وتأتي السيارة الهاتشباك أوبل موكا موديل 2022 ، بطول 4.15 متر وعرض 1.98 متر وارتفاع 1.53 متر وقاعدة عجلات 2.55 متر. ويبلغ وزن السيارة 1295 كجم مع حقيبة خلفية تتسع الي 350 لترًا. 

أوبل موكا موديل 2022

وتستمد السيارة أوبل موكا موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

 

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم. 

 

وتضم السيارة السيارة أوبل موكا موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها 8 وسائد هوائية ، و فرامل مانعة للانغلاق ، و برنامج لتوزيع الفرامل ، و نظام الاتزان الاليكترونى ، و باور ستيرنج الكترونى ، و حساس للسرعة ، و ISOfix مقاعد الأطفال ، و فرامل يد كهربائية ، و كشافات شبورة أمامية وخلفية ، و حساسات ركن خلفية ، و التعرف على العلامات الارشادية للمرور ، و التعرف على السرعة المحددة ، و نظام تنبيه السائق ، و نظام تنبيه الخروج عن المسار .

 

وتاتى السيارة أوبل موكا موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات والكماليات من بينها ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، و شاشة 10 بوصة تعمل باللمس ، و عدادات ذكية 12 بوصة ، و Apple Car Play + Android Auto ، و 6 سماعات ، و فتح الابواب باللمس ، و مفتاح ذكي للتشغيل ، و فتح وغلق النوافذ الجانبية بضغطة واحدة ، و مسند امامي متحرك ، و بدالات رياضية لنقل السرعات.

أوبل موكا موديل 2022

 بالإضافة إلى وجود المرايا الداخلية ذاتية التعتيم ، و ضبط المرايات الجانبية كهربائيا ، و كاميرا خلفية بانوراما ، و إضاءة نهارية LED ، و مصابيح خلفية LED  ، وغطاء أسود للمرايا الجانبية ، و مساحات خلفية ، و زجاج خلفي وجانبي معتم ، و التعرف على الصوت ، و ضبط مقعد السائق، والراكب في 6 اتجاهات .

 

اما عن اسعار السيارة أوبل موكا موديل 2022 : 

- الفئة الأولى اليجانس بسعر 389.990 ألف جنيه .

- الفئة الثانية GS Line بسعر 429.990 ألف جنيه.

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