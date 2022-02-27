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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

ملكة جمال أوكرانيا
ملكة جمال أوكرانيا

استبدلت ملكة جمال أوكرانيا السابقة «أناستازيا لينا» أحذيتها الناعمة بالأحذية القتالية وأعلنت عن انضمامها إلى الجيش الأوكراني في مساعيه ضد الغزو الروسي.

شاركت أناستازيا ممثلة أوكرانيا لعام 2015 في مسابقة Miss Grand International للجمال، صور عبر حسابها على إنستجرام بالزي العسكري الأوكراني والسلاح معلنة مشاركتها في الحرب ضد روسيا.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور ساخرين، قال أحدهم: "جيشنا [أوكرانيا] يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا".

منذ بدء الغزو يوم الأربعاء، نشرت العارضة سلسلة من المنشورات على حسابها في Instagram تحث على الدعم وتطلب التبرع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وعرضت أنستازيا صورة أخرى مع متابعيها البالغ عددهم 75 ألفًا تظهر جنودًا يسيرون مع الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، الذي وصفته بأنه "قائد حقيقي وقوي".

ونشرت أناستازيا في كييف عدة صور على صفحتها في الماضي تُظهر أنها تحمل بندقية airsoft وترتدي زيًا عسكريًا كاملًا في مناطق مشجرة لممارسة الرياضة.

 

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IMG_20220227_160313
IMG_20220227_160303
IMG_20220227_160303
Ukraine3-1
Ukraine3-1
أوكرانيا الناتو فولوديمير زيلينسكي روسيا Instagram الجيش الأوكراني لجيش الأوكرانى أوكراني اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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