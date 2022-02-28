الشرير المناضل.. غسان مطر بطل العمليات السرية ضد إسرائيل..كيف تم اغتيال أسرته؟

اعمل الصح .. جملة اشتهر بها الفنان الراحل غسان مطر الذي ارتبط عمله الفني بأدوار الشر وعرفه الجمهور بتلك الشخصية التي قدمها كثيراً وتألق بها لتلازمه في معظم أعماله الفنية، ليصبح أشهر شرير في السينما المصرية لكن الكثير لا يعرف أن غسان مطر فلسطيني الأصل لكنه نجح نجاحاً واسعاً في مصر بعد دخوله الوسط الفني.

غسان مطر ممثل فلسطيني الأصل ولد في مدينة يافا، اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري اهتم بالفن والسينما منذ الصغر وتأثر بهما حيث اهتم بتقليد وتجسيد شخصيات الفنانين المختلفة وتقمص أدوارهم.

غسان مطر

طفولة صعبة عاشها غسان مطر، حيث هاجر من فلسطين مع أهله إلى بيروت عقب النكبة عام 1948، وانتقل إلى مخيم البداوي في شمال لبنان مع أبيه وإخوته الـ 14.

كانت بدايته من خلال التلفزيون المصري حيث قدم من خلاله مسلسل (دائرة الضوء) ونتيجة لملامحه القوية وصوته الأخشن حُصر بأدوار الشر التي تميز بأدائها ببراعة شديدة وحقق من خلالها الشهرة والنجومية.

غسان مطر وإسرائيل

عمل غسان مطر في لبنان ومصر في العديد من المسلسلات والمسرحيات، ‏وعمل في أفلام تعبرعن الكفاح الفلسطيني، وتولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب.

لم يتوقف إبداعه عند التمثيل بل امتد ليشمل التأليف أيضا حيث قدم فيلمه الأول الفلسطيني (الثائر) عام 1969 .

قبل أن يتجه الفنان غسان مطر إلى المجال الفني كان يعمل مناضلاً بإحدى حركات المقاومة الفلسطينية، وقام بتنفيذ العديد من العمليات السرية ضد إسرائيل، كان حلمه أن يكون ضابطاً في جيش التحرير الفلسطيني، الذي تشكل في بغداد عام 1958، غير أن اتهامه بأنه محرض سياسي جعله يبتعد عن المجال العسكري ويولي اهتمامه الكامل للمجال الفني .

غسان مطر

أزمة كبيرة عاشها غسان مطر بعد تعرض أسرته للاغتيال في منتصف الثمانينات بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حيث فقد والدته وزوجته وابنه جيفارا، ونجت ابنتان له من محاولة الاغتيال في ليلة أسماها “حرب المخيمات” والتي بدأت في لبنان عام 1985.

وفاة غسان مطر

بعد فقده لزوجته ووالدته وابنه، عاش غسان مطر حياة قاسية، وزادت قسوتها بعد أن أصيب بمرض السرطان وظل يصارع المرض حتى توفي في يوم الجمعة 27 فبراير عام 2015، عن عمر يناهز 77 عاماً .