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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 28-2-2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الاثنين

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الاثنين 28 فبراير  2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


أسعار الذهب دون مصنعية

 

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 949جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 870جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 830جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 711جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 553جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 474 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 6640جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو948.571 جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1890دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

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