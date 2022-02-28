105.07 دولار للبرميل.. ارتفاع أسعار النفط في خام برنت 7 دولارات

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولارا للبرميل الواحد.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).