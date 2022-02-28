ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 28-2-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 28 فبراير 2022:

سعر طن حديد عز 15300 - تسليم أرض المصنع بعد 15150 الأسبوع الماضي.

سعر طن حديد بشاى 15250 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15050 الأسبوع الماضي.

سعر طن حديد المصريين 15200 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 14500 الأسبوع الماضي.

سعر طن حديد العشري 14900 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 14500 الأسبوع الماضي.

سعر طن حديد المراكبي 14900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 14300 الأسبوع الماضي.



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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1300 جنيه للطن بعد 1270 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1270 جنيهات للطن بعد 1220 الأسبوع الماضي

أسمنت المعلم 1260 جنيها للطن بعد 1220 الأسبوع الماضي

اسمنت الصخرة 1090 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1280 جنيها للطن بعد 1240 الأسبوع الماضي

أسمنت أسوان 1140 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1260 جنيها للطن

أسمنت السويس 1250 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1320 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1260 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.