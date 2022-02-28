الرئيس السيسي: عشت كل عمري في مصر.. وهدفي تحقيق رضا كل الناس

قال الرئيس السيسي: “ أنا لا أستهدف الحديث للفئة المفكرة أو المثقفة أو المعنية.. أنا أتكلم دائما بهدف إن رسالتنا تصل لكل الناس.. وأنا مواطن مثل كل المواطنين وعشت عمرى كله فى مصر.. ورأيت وكنت أقول لماذا نحن هكذا ولماذا مستشفياتنا بهذا المستوي”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “كنت بفكر علشان أفهم والهدف اللي بنعمله دا كله هو المشروع القومي لتنمية الأسرة ولا لتنمية الدولة المصرية.. الهدف أعمل حالة رضا لكل الأسرة التي سنتعكس حالة الرضا للدولة المصرية.. وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار وتحقيقها”.

وتابع: "قوائم الإنتظار لما عرضت عليا رقمها من الدكتورة هالة كان 10 آلاف قولنا نعالجهم.. النهاردة الدكتور خالد بيتكلم عن مليون و60".