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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي : التحديات تزيدني إصرارا على القتال والعمل من أجل مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشكلة الزيادة السكانية، معقبا: “فى عام 2014 لما جتت للترشح أنا قولت الكلام دا كله .. السبع سنوات اللي فاتوا زدنا 14 مليون.. وقدرة الدولة ليست متماشية مع قدرة نموها”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “لو عندي مصروف الف جنيه لكن دخلي مش الف جنيه.. ودا بينعكس على النتيجة.. كنا بنتكلم من كام شهر اننا عايزين نعمل مستوي متقدم فى النظم وبنخرج من عندنا 700 ألف فى الجامعات.. وقولت عايزين اعطاء فرص عمل مبنية عليها لانها اقل تكلفة”.

ووجه رسالة للمواطنين: "بقولكم با مصريين اللي مهتمين بمستقبلكم.. والله ان كل الكلام اللي بقوله دا لا يزيدني الا إصرار شديد على القتال والعمل من أجل مصر.. قسما بالله".

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية

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