وزيرة الهجرة: نتابع إجلاء المصريين في أوكرانيا بالحافلات ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية بـ أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، واضافت أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريون.

وأكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأعلنت وزيرة الهجرة برده ، أن الحكومة تتابع وبشكل مستمر أوضاع الطلاب المصريين في أوكرانيا والذين غادروها وتوجهوا إلى بولندا ورومانيا.

وقالت إن "الطلاب في أوكرانيا يتم إبلاغهم بمنافذ الدخول، ونتابع باستمرار أحوالهم وتوفير الإجراءات الأسهل"،واشارت إلى أن في 800 مصري غادروا أوكرانيا وفي طريقهم حاليا إلى رومانيا".

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