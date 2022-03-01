طارق الشناوي يكشف تفاصيل الموسم الدرامي لرمضان القادم..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن موسم رمضان المقبل سيشهد تنوعا؛ من خلال الأعمال الفنية والدرامية، مؤكدا أن رمضان 2021 كان يتميز أن هناك أكثر من نجم في عمل واحد، مثل مسلسل الإختيار2، والذي كان بطولة الفنان كريم عبد العزيز مع الفنان أحمد مكي.

وأضاف طارق الشناوي، خلال لقاء لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه"، ان الأعمال الفنية تمتاز بالتنافس، خاصة في وجود أكثر من نجم في عدد من الأعمال.

وتابع طارق الشناوي، أن الفنان أحمد مكي، سيقوم بعمل “الكبير” الجزء السادس، خاصة بعد فترة توقف كبيرة بعد الجزء الخامس.

وأشار الناقد الفني إلى أن “الإختيار3”، متوقع أن يكون بمشاركة نجوم كبار من الفنانين “كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال”، وهي قوة كبيرة خاصة بعد النجاح الكبير للجزأين الأول والثاني لمسلسل “الاختيار”.