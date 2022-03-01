عودة الهدوء والاستقرار في أوكرانيا.. نائب الجالية يكشف آخر أوضاع المصريين

كشف عاصم أبو الدهب، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، عن عودة الهدوء والاستقرار للأوضاع داخل أوكرانيا.

وأضاف أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، أن عدد الجالية المصرية يصل إلى ما يقرب من ٥٤٠٠ مصري، ومعظمهم من الطلاب .

وأوضح أبو الدهب، أن هناك ٨ معابر لدولة رومانيا أو بولندا للخروج من أوكرانيا.

وأكد أبو الدهب، أن الطالب محمد سعد حالته مستقرة الآن، إذ تم إدخاله على الفور في إحدى المستشفيات لإسعافه وعلاجه، وذلك بعدما أُصيب بطلقات من قبل إحدى الطائرات الحربية الروسية في خاركييف، مضيفاً أن كان هناك حرب شوارع شديدة القسوة وهي التي أصُيب فيها الطالب المصري، مضيفاً أنه خرج من العناية المركزة، وهناك متابعة لحظة بلحظة مع الطبيب المشرف عليه".

وأتم نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن هناك تواصل مستمر مع كافة أعضاء الجالية في ظل تلك الأوضاع الصعبة.

