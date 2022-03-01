علاء عبد العال: رفضت رحيل أفشة عن إنبي وكان خارج الحسابات

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أنه طلب عدم رحيل محمد مجدى أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا عندما كان يتواجد إنبي.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" عندما كنت متواجد فى تدريب فريق إنبي رفضت رحيل محمد مجدي أفشة عن الفريق، خاصة أنه كان معار لمدة موسمين لفريق الرجاء، لأني كنت مقتنع بمستواه.

وأضاف:" أنا أول من أشركت صلاح محسن مع نادي إنبي.

في سياق أخر أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا ، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز اليوم .

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.