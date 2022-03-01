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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال يزور مستشفى سرطان الثدي: بتمنى للجميع الشفاء الدائم

صدى البلد

شارك المطرب أحمد جمال فعاليات زيارته لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “سعدت جداً بلقاء محاربات السرطان النهارده اللي كلهم طاقة ايجابية و معنويات عالية في مواجهة مشكلاتهم و ده بعد فضل ربنا بجهود مؤسسة كبيرة قدرت تحتوي و تقدم رعاية طبية كاملة ليهم و تدعمهم نفسياً أثناء و بعد العلاج ، بتمنى للجميع الشفاء الدائم و بتمنى لكل مؤسسات الخير دوام النجاح و ان شاء الله نحتفل بإنطلاق الفرع الجديد لمستشفى بهية الشيخ زايد ٢٠٢٣”.

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أحمد جمال رفقة بهاء سلطان في أحدث ظهور.. شاهد

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وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

كما طرح أيضا أغنية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرًا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.


 

أحمد جمال السرطان الفنان أحمد جمال بهاء سلطان سرطان الثدي رعاية طبية

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