أحمد جمال رفقة بهاء سلطان في أحدث ظهور.. شاهد

شارك المطرب أحمد جمال، صورة رفقة الفنان بهاء سلطان في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عليها: “تعالى أدلعك”، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهورهما عبر السوشيال ميديا.

أغنية رامى الحمول

وكان قد طرح طرح المنتج نصر محروس الأغنية التاسعة للنجم بهاء سلطان من ألبوم “سيجارة” وتحمل اسم "رامي الحمول" من خلال حسابه على فيسبوك.

كلمات: محمد الخضرواي، الحان: محمد راجح، توزيع: ياسر ماجد، تسجيل، ميكس ماستر: م. هاني محروس، ستوديو إم ساوند 1".

بهاء سلطان يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب

وكان قد تمكن المطرب بهاء سلطان، للمرة الرابعة على التوالي، من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية أنا غلطان، والتي تعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد سيجارة.

أغنية أنا غلطان لـ بهاء سلطان، حققت ما يزيد عن 400 الف مشاهدة، بعد طرحها بأقل من 24 ساعة واحتلت مركز متقدم في القائمة.

وكان طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أغاني ألبومه الجديد سيجارة والتي تحمل اسم "أنا غلطان"، وحرص المنتج نصر محروس على الترويج لها.

وكتب نصر عبر حسابه على فيسبوك: "جديد أنا غلطان، الأغنية الخامسة من ألبوم سيجارة، لـ بهاء سلطان من فري ميوزيك نصر محروس كلمات والحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق حسيب تسجيل، ميكس & ماستر: م. هاني محروس".

ودخل الفنان بهاء سلطان إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب سابقا ، ” من خلال 3 أغان دفعة واحدة.