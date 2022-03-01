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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان فبراير الكويت| عبد الله الرويشد ونوال الزغبي في حفل غنائي واحد.. 11 مارس

عبدالله الرويشد -
عبدالله الرويشد - نوال الزغبي

يستعد الفنانان عبدالله الرويشد والفنانة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن تفاصيل الحفل المرتقب يوم 11 مارس الجاري.

ونشرت روتانا، بوستر حفل أنغام وعبد الله الرويشد، وعلقت عليه: «‏‏الأسبوع الثاني من حفلات #فبراير_الكويت_العودة .. سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد والنجمة الذهبية نوال الزغبي .. الأرينا كويت 11 - مارس .. تطرح التذاكر قريباً».

أحدث أغاني عبدالله الرويشد

حقق الفنان عبدالله الرويشد مليون مشاهدة لأغنية كل ما غفت عيني، بينما حصد 800 ألف مشاهدة بأغنية ما تدري، بعد مرور يومين على طرح الأغنيتين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما تم طرحهما على طريقة الفيديو كليب يوم 6 يناير الجاري.

طرح عبد الله الرويشد  أغنيتين "سنجل"  بطريقة الفيديو كليب، والعملين هما: "كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، والحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي.

وتقول كلماتها:
-كل غفت عيني تهيالي
-ملامح وجهك المسروقة من الضي
-اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي
-ولا ما تشمت بي
-
وش اللي راح مني وش تبقالي
حبيبت خاطري لو تسمحيلي اشوي
ابسمح كل ذكرى مرت فبالي
عشان انساك هذا اللي طلع في ايدي
ترى للحين احبك و يتروالي
لو اخليك ماراح يتغير شي
ابي افهم انا وياك شتالي 
انا ماعادني لهلي ولاني لي

-اما الاغنية الثانية عنوانها "ما تدري"، هي من كلمات الشاعر احمد الصانع، الحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم ، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك. وتقول كلماتها: 
-"يا كثر ما كنت أحبك ، وإنت ماتدري 
-أشتاق ، أوله عليك ~ وأكتِم أسراري
-مابيك تدري بغلاك ، وينكشف أمري 
-حلاته إنّي عشقتك ، وإنت مو داري

ساعات أزعل عليك وينكسر صبري 
وساعات أخطي بحقّك وأنزف أعذاري !
مابيك تدري بغلاك وينكشف أمري
مرتاح ~ إنّي أحبك ، وإنت مو داري .

يا كثر ما كنت أحس إنّك وسط صدري
عايش في قلبي ومسوّي زحمه بفكاري ! 
ويا كثر ما كنت أشوفك فرحتي وعمري
وأشاركك في تفاصيلي وأخباري

 

أحدث أعمال عبدالله الرويشد 

حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد. 

 

كلمات أغنية التقينا لـ عبدالله الرويشد 

التقينا بعد ما فات الاوان
اجمعتنا الصدفة في نفس المكان
بس مو نفس الحنان والامان
اللي عشته يوم كنا احباب في ذاك الزمان
التقينا
***
افترقنا واجتمعنا من جديد
بس شوقي ماهو شوقي
انا احس قلبي معاك ثلج وجليد
بس غدرك نار تحرق في عروقي
***
رد للي جيت منه
اللي دمرني و خذاك
لو زرعت الدنيا جنة
لحظة ما ابقى معاك
عمري كله كان بيدك
فرصة وضاعت من ايدك
انا اسف لازم امشي
في غيرك ينتظرني
اللي لو دمعة برمشي
يحتضنها ويحتضني
وماني اسف ... ماني اسف ... لازم امشي

 

 

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