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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطفال أوكرانيا يحاربون السرطان والخوف من القصف في قبو المستشفى.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية " العربية" فيديو يرصد مشاهد لأطفال أوكرانيا الذين يحاربون السرطان والخوف من القصف في قبو المستشفى .

وأفاد الفيديو، أنه مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وفرار الآلاف من السكان إلى الملاجئ للاحتماء 
استلقى عشرات الأطفال وأمهاتهم على حصائر في قبو مستشفى للأطفال بالعاصمة كييف.

وتابع، أن بعضهم بحاجة إلى أكسجين إضافي وآخرون يحتاجون لحقن دوائية ضرورية، فبعض الأطفال لا يستطيعون العودة لمنازلهم أو الفرار من العاصمة مع عائلاتهم لأنهم مصابون بالسرطان والذي يتطلب علاجًا منتظمًا.

وذكر، أنه في ظل مخاوف من نقص الإمدادات الغذائية تحاول المستشفى تقليل عدد المرضى قدر الإمكان، وخصوصًا أنها تعالج أيضًا أطفال أصيبوا بشظايا وأعيرة نارية خلال القصف الروسي على أوكراينا .
 

القصف الروسي اوكراينا كييف الازمة الاوكرانية اخبار توك شو

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