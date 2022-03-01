جراء القصف.. تدمير مصنع ملابس في مدينة كارخيف بأوكرانيا

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو للقصف على مدينة خاركيف، حيث تعرض مصنع ملابس للتدمير نتيجة القصف.

في سياق آخر،عرضت فضائية " العربية" فيديو يرصد مشاهد لأطفال أوكرانيا الذين يحاربون السرطان والخوف من القصف في قبو المستشفى .

وأفاد الفيديو، بأنه مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وفرار الآلاف من السكان إلى الملاجئ للاحتماء

استلقى عشرات الأطفال وأمهاتهم على حصائر في قبو مستشفى للأطفال بالعاصمة كييف.

وأوضح أن بعضهم بحاجة إلى أكسجين إضافي وآخرون يحتاجون لحقن دوائية ضرورية، فبعض الأطفال لا يستطيعون العودة لمنازلهم أو الفرار من العاصمة مع عائلاتهم لأنهم مصابون بالسرطان، والذي يتطلب علاجًا منتظمًا.



