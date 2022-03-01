ولي العهد.. محمد رمضان يستعيد مكالمة عمر الشريف له في بداية مشواره

استعاد الفنان محمد رمضان ذكريات مكالمة عمر الشريف له في بداية مشواره، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال عمر الشريف في الفيديو: "محمد رمضان ده ابني وهيكون أحسن ممثل في مصر إن شاء الله، وهو ده اللي أنا اخترته في مخي يكون ولي العهد بتاعي".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "كلام لن أنساه في بداية مشواري من النجم العالمي عمر الشريف الله يرحمه.. وما زال المشوار في البداية".

يذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل بتصدر اسمه قائمة أعلى المشاهدات على “يوتيوب” على مستوى الوطن العربي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشكر محمد رمضان جمهوره، وكتب: “في اليوم المميز ده أحب أشكر جمهوري اللي بفضله بعد ربنا ميزني وجعل قناتي على يوتيوب رقم واحد بين الفنانين العرب في عدد المشاهدات بأربعة مليار وستمائة مليون مشاهدة”.

يذكر أن محمد رمضان، قال إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “المشوار” بمدينة الإسكندرية.

وأضاف محمد رمضان، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "أصور في الإسكندرية مشاهدي في المسلسل وذلك لمدة أسبوع؛ علي أن أعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد".

وتابع: "المسلسل مختلف ويشهد مفاجآت؛ وثقة في الله سيحقق نجاحا كبيرا في رمضان المقبل".