إبراهيم سرحان: نجحنا في تحويل الخدمات والمدفوعات الحكومية إلى رقمية والطرح في البورصة جذب الاستثمارات الأجنبية

طرحت قمة صوت مصر حلقة خاصة من حوارات “صوت مصر – تغيير الواقع" تحت عنوان "القطاع الخاص والمشروعات القومية الكبرى"، لتناقش فيها مساهمة الشركات في المشروعات الوطنية وطرح لعدد من أهم هذه المشروعات التي من شأنها أن تعمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تتمتع به مصر من مناخ اقتصادي محفز وإصلاحات وتيسيرات استثمارية واعدة، وذلك من خلال حوارها مع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي لمجموعة محرم-باخوم ورئيس شركة أنكوراج للاستثمارات.



قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن الشركة نجحت بالتعاون مع الحكومة ووازرة المالية في تحويل كافة الخدمات والمدفوعات الحكومية إلى رقمية مواكبة وفقاً لخطة الدولة للتحول الرقمي.



وأضاف "سرحان":" أن "أي فينانس" عندما بدأت بطرح أسهمها في البورصة تم تغطية الشركات بمقدار ٧ أضعاف مما أدى للتوسع في ملكية الشركة وزيادة عدد صناديق الاستثمار المشاركة، بما حقق زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية وهو ما تهدف إليه الحكومة من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار "سرحان"، إلى أن " أي فاينانس " اتجهت للتنوع في الاستثمارات في قطاعات "الصحة، السياحة، والنقل" خلال العامين الماضيين وستكمل مسيرتها على مدى العامين القادمين، حيث قامت "أي فاينانس " بعمل شراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للعمل على تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية والرقمية لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وفي قطاع السياحة تم القيام بمشروعين للآثار، والمتاحف، حيث قمنا بتفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويتضمن المشروع أول منصة حجز إلكتروني للتذاكر باستخدام "الباركود" والذي يمكن الزائرين من حجز التذكرة من خلال الإنترنت وتطبيقات المحمول والدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

ونوه إلى أن “أي فاينانس " ساهمت في إقامة منصات إلكترونية للتجارة الالكترونية و لإدارة الكروت الذكية كما تم الانتهاء من الشبكة المالية الرقمية لوزارة الزراعة فضلا عن إطلاق "كارت الفلاح" بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الزراعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ل "أي فينانس"، إلى أن المساهمة مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية الكبرى يدعم مركز "أي فينانس" استثماريا ويجعلها قادرة على نقل نجاح مشروعاتها بمصر لدول افريقيا والعالم.



وتأتي هذه الحلقة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit- Reshaping Norms لعام 2022، في إطار الحوارات التي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين ورؤساء الشركات في القضايا المختلفة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحوارات خلال العاميين الماضيين.