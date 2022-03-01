القابضة للمياه: حصول محطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM دليل على التطوير

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية متابعة حالة المحطات، ورفع كفاءتها واتباع طرق التشغيل المثلى فى تشغيل المحطات، وتأهيلها للحصول على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM للحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن.



وفي سياق متصل، أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطتي الفرنساوي التابعة للإدارة العامة لمحطات تنقية مياه جزيرة الدهب، و محطة معالجة صرف صحي البدرشين على شهادة TSM؛ مشيرا إلى أن الشركة لديها ثماني محطات حاصلة على الشهادة منها خمس محطات مياه وثلاث محطات صرف صحي.

وفي محافظة القليوبية، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتياز محطة مياه كفر شكر، إجراءات التقييم والحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.



وأضاف "مجاهد"، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.



وأوضح، المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن محطة مياه المنشية(1) حصلت فى يناير من العام الحالى على شهادة الاعتماد، وتعد من أقدم المحطات فى مصر، تصل قدرتها التصميمية إلى 380 ألف م3/اليوم، وهى محطة مياه سطحية بدأت إنتاجها عام 1976 وبكمية 100 ألف م3/اليوم وتوالت بعد ذلك أعمال التوسعات لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة لمواكبة الاحتياجات المائية المتزايدة بغرب الإسكندرية.



وأشار جابر، أن محطة المنشية (1) هى آخر محطة من المحطات العشرة التابعة لشركة مياه الإسكندرية التى تحصل على هذه الشهادة، وبهذا تكون شركة مياه الشرب بالإسكندرية هى الشركة الأولى على مستوى الجمهورية من بين 25 شركة فى تأهيل جميع محطاتها.



ومن جانبه، قال المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن محطة مياه العرب والنجاجرة المدمجة بطاقة تصميمية ١٢٠ ل/ ث، مشيرا إلى أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية وتعتبر من أهم الشهادات الدولية في مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بعد مراجعة اجراءات السلامة الصحة المهنية والجودة للتأكد من أتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.



وأعلن المهندس خالد جمال الدين احمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تجديد الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة (TSM) لعدد خمس محطات معالجة صرف صحى وهي" السرو - محطة معالجة صرف صحى فارسكور- محطة معالجة صرف صحى المحمدية - محطة معالجة صرف صحى ميت الخولى، محطة مياه عزب النهضة" في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين .



وأكد رئيس الشركة، ضرورة الاهتمام برفع كفاءة محطات مياه الشرب، وإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل التابعة للشركة.



وذكر، المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود 5 اشتراطات لابد من توافرها بمحطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، حتى تحصل على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم شهاد الـ”TSM”، مؤكدًا أن معايير التشغيل والصيانة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ومراقبة وضبط الجودة هى أهم وأبرز المعايير والاشتراطات لحصول المحطات والشبكات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الجودة العالمية.