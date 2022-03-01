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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تروج لحفلها القادم بالكويت مع نبيل شعيل 10 مارس

صدى البلد

روجت الفنانة،أنغام لحفلها القادم ضمن فعاليات مهرجان (فبراير الكويت)،ونشرت البوستر الترويجي للحفل مع الفنان نبيل شعيل،وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموفع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت أنغام مروجة من خلال البوستر:جمهور الكويت اهلي وحبايب قلبي لقائكم بالنسبه لي العيد والعيديه ميعادنا يوم الخميس ١٠ مارس - الأرينا كويت ♥️ #انغام #الكويت #انغام_في_الكويت #فبراير_الكويت.
 

وتستعد الفنانة أنغام والفنان نبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي مشترك، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن تفاصيل الحفل المرتقب يوم 10 مارس الجاري. 

ونشرت روتانا بوستر حفل أنغام ونبيل شعيل، وعلقت: «‏الأسبوع الثاني من حفلات #فبراير_الكويت_العودة .. نبض الكويت نبيل شعيل والنجمة أنغام .. الأرينا كويت 10 - مارس .

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