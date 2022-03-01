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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: لم نهتم بالتكلفة المادية لتصنيع لقاحات كورونا

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى و البحث العلمى

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تصنيع لقاحات كورونا من بينها لقاح إيجي فاكس.


وأضاف "عبد الغفار": كان لدينا ثقة كبيرة في العلماء المصريين في ظل جائحة كورونا لذا تحركنا في أول أبريل للبدء في إجراءات تصنيع لقاح مصري ومنذ ذلك اليوم لم نعيل هم التكلفة المادية التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه ليس هناك أي أزمة في التكلفة المادية مؤكدا دعمه لنا".

 


وعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، في وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

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