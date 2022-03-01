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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 600 وجبة غذائية في ذكرى الإسراء والمعراج في سيناء

وجبات مدينة لذوى
وجبات مدينة لذوى الهمم في سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، عدة مظاهر شعبية، للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج،  تحت إشراف علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

تم توزيع ٦٠٠  وجبة غذائية مطهية ، عن طريق قافلة شعاع الخير التابعة لجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عادل قاسم رائد القافلة،  بالتنسيق مع جمعية رعاية الفئات الخاصة بالعريش.

وقالت صابرين رمضان فهمي، عضو قافلة شعاع الخير بشمال سيناء، إن عملية التوزيع تمت بمناسبة الاحتفال بالإسراء والمعراج، حيث جاءت الوجبات بالتبرع من رجال الأعمال فاعلي الخير، وقد شملت عملية التوزيع الأسر الأكثر احتياجا في أحياء العاصمة العريش.

وجبات غذائية

كما نفذت جمعية الاورمان بتوجيهات من اللواء ممدوح شعبان رئيس الجمعية،   وإشراف العقيد راتب عيد الجواد مدير المشروعات  بالجمعية، توزيع وجبات غذائية مطهية   ، حيث تم توزيع  ٢٠٠ وجبة غذائية علي مدي يومين من جمعية الاورمان  ، علي كبار السن ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجا والفقراء من أبناء المحافظة ، وذلك بالتنسيق مع جمعية رعاية  الفءات الخاصة بشمال سيناء.

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محافظة شمال سيناء ذكرى الإسراء والمعراج التضامن الاجتماعي قافلة شعاع الخير وجبة غذائية جمعية الاورمان

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