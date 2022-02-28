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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الجورة تعقد ورشة عمل لـ 25 صيادا حول السلامة البحرية

ورشة عمل للصيادين
ورشة عمل للصيادين حول السلامة البحرية

نفذت جمعية الجورة لتنمية المجتمع  بالشيخ زويد،  محافظة شمال سيناء،   ورشة عمل حول السلامة البحرية، استمرت لمدة 4 أيام حضرها 25 صيادا من صيادي بحيرة البردويل  بمركز ومدينة بئر العبد ، وذلك  ضمن أنشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء  ، تماشيا مع محور الإستدامة البيئية ومحور جودة الحياة من رؤية مصر 2030 . 

 

وسائل الحماية

وفي ختام الورشة  تم تسليم وسائل تعزيزالسلامة البحرية للصيادين المشاركين في الورشة  مجموعة من وسائل الحماية ( 25سترة نجاة – 25بدلة صيد – 25اطواق نجاة – 25كشافات يدوية ) وذلك بحضور كلا من :
الدكتور  شكري سلمان مدير عام إدارة بحيرة البردويل والدكتور  خالد زايد رئيس فريق العمل بالجمعية والمهندس صبيح الشافعي مسئول مكون الثروة السمكية. 
وأكد المشاركون علي أهمية الإلتزام بمعايير السلامة وأنهم تكونت لديهم درايه ومعلومات عن مفاهيم السلامة البحرية وآليات تطبيقها.

وفي نهاية الورشة وبتوجيهات من السيد مدير عام بحيرة البردويل أنطلقت مبادرة لتجهيز 1200 مركب صيد ببحيرة البردويل ببعض أدوات السلامة البحرية إستعدادا لقرب إفتتاح بحيرة البردويل بدعم من جمعية الجورة وبالتعاون والشراكة مع جمعية كنوز البردويل وبحيرة البردويل .

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ورشة عمل السلامة البحرية الصيادين

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