رئيس المدينة: نقلة كبيرة في البنية الأساسية والطرق بقرى نخل

أكد محسن سالم ، رئيس مركز ومدينة نخل أن قرى وتجمعات مركز ومدينة نخل شمال سيناء، شهدت نقلة كبيرة في مجالات الأساسية والطرق وكذلك محطات مياه الشرب التي تعتمد على الآبار الجوفية ،بالإضافة الي التجمعات التنموية التي تعتبر منارة التنمية بوسط سيناء وتوفر حياة كريمة للأهالي بقري وسط سيناء.



وقال رئيس مدينة نخل إن قرى وتجمعات نخل بوسط سيناء تشهد حاليا الانتهاء من خطة جهاز تعمير سيناء التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمهيدا لافتتاحها ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة أبريل القادم ٢٠٢٢.

شبكة طرق

وأشار محسن ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بتجمع الشياحة تنفيذ بيت الزكاة للأزهر الشريف إلى جانب الإنتهاء من أعمال رصف شبكة طرق لربط قرى مركز نخل بمدن الحسنة والعريش ، والإسماعيلية ونويبع لخدمة المشروعات التنموية والزراعية بكافة مناطق مركز ومدينة نخل.

وأكد رئيس المدينة، ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في القري .

حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.