بالأسماء.. النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهندسين في شمال سيناء

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ رئيس اللجنة العامة ،النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهندسين شمال سيناء، و التي أجريت تحت إشراف قضائي كامل ، بفوز المهندس امين جودة بمنصب نقيب المهندسين بشمال سيناء.
حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات المقيدة ٢٨٦١ صوتا حضر منهم ٧٥٩ صوتا ، والأصوات الصحيحة بلغت ٧٤٩ صوتا والباطلة ١٠ أصوات .
وحصل المهندس امين جودة علي ٣٩٢ صوتا بينما حصل منافسه المهندس محمد حبيب الديب علي ٣٥٧ صوتا.
وعلى مستوى الشعب الهندسية الأربعة فاز ٨ مهندسين من بين ٢٧ مرشحا.
حيث فاز بمقعد شعبة ميكانيكا، المهندس أحمد محمد سلامة قويدر
وفاز بمقعد شعبه تعدين ، المهندس محمد فودة
وفاز بمقاعد شعبة المدني كل من :
المهندس احمد محمود عثمان ، و المهندس محمود عباس ،و المهندس مصطفي الحارون ، والمهندس سليمان محمد سليمان
بينما فاز بمقعد شعبة كهرباء، المهندس احمد الحجاوي
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