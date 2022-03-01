استاذ بالجامعة الأمريكية: يجب وضع قانون لزواج المتعلمين فقط

قال الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إنه يجب وضع قانون للحد من الزيادة السكانية كرفع الدعم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب على المقبل على الزواج أن يكون معه شهادة محو أمية لمعرفة خطورة الزيادة السكانية.



وطالب بوضع قانون للحد من الزيادة السكانية، ينص على عدم زواج إلا من المتعلمين أو الحاصلين على شهادة محو أمية، ووضع ضرائب على من لم يلتزم بالعدد المقرر من الأولاد وإلغاء الدعم.

https://youtu.be/-0sDlD-rIX0