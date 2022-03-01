زينتشينكو يقود مانشستر سيتي أمام بيتربوره في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة بيتربوره يونايتد، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الأوكراني أوليفار زينتشينكو كأساسي في مباراة اليوم، حيث ضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - ناثان آكي - أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - جاك جيريليش

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جابريال خيسوس

وتُقام المباراة على ملعب ويستون هوميز ستاديوم معقل فريق بيتربوروه.