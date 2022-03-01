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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زينتشينكو يقود مانشستر سيتي أمام بيتربوره في كأس الاتحاد الإنجليزي

زينتشينكو
زينتشينكو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة بيتربوره يونايتد، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الأوكراني أوليفار زينتشينكو كأساسي في مباراة اليوم، حيث ضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - ناثان آكي - أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - جاك جيريليش

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جابريال خيسوس

وتُقام المباراة على ملعب ويستون هوميز ستاديوم معقل فريق بيتربوروه.

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