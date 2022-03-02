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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان كورنيش الوراق الجديد يطالبون برفع مخلفات الهدم

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة الكورنيش الجديد بالوراق التابعة الى محافظة الجيزة بسبب انتشار مخلفات الهدم بالطريق منذ فترة طويلة دون رفعه.

وقال أحمد ربيع في فى رسالة بعث بها لخدمة “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد :  نعاني نحن سكان الكورنيش الجديد بحي الوراق وبجوار قسم الوراق من انتشار مخلفات الهدم مما تتسبب في إعاقة الطريق بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وأضاف : تقدمنا بالعديد منالشكاوى لرفع ناتج الردم لكن دون اى استجابة من مسئولى الحى للأهالى .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الجيزة منطقة الكورنيش منطقة الكورنيش الجديد مخلفات الهدم

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