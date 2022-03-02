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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة علاج ضعف السمع: فحص 2 مليون و650 ألف طفل من حديثي الولادة|فيديو

علاج وضعف السمع لدى
علاج وضعف السمع لدى الأطفال

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر لعلاج ضعف السمع للأطفال، إنه يتم عمل الكشف في أول شهر في حياة الطفل، مؤكدًا أن هذه هي الفترة الأساسية، ويتم القيام بها بشكل إلزامي.

 

وأضاف أحمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”،  أنه لو تم اكتشاف أي مشكلة يتم عمل مسحة ثانية للطفل، ولو تكررت يتم تحويل الطفل لمستشفى متخصص للعلاج.

 

وتابع أحمد مصطفى، أنه تم تحويل 15 ألف حالة لمستشفى الإحالة، مؤكدًا أن ليس كل تلك الحالات خطيرة ولكن قد تحتاج لعلاج بسيط، وبعضها قد يحتاج لتدخل جراحي.

 

وأشار المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر لعلاج ضعف السمع للأطفال إلى أنه تم إجراء الفحص السمعي لـ 2 مليون و 650 ألف طفل، من حديثي الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال .

 

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