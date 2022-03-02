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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 2 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 2مارس  فإن ذلك يعني ، سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 


في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 2 مارس فإن ذلك يعني أنه سيكون هذا الأسبوع مشغولاً بالنسبة لك وسيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

نصيحة لمواليد 2 مارس

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد2مارس قائلة: قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل ويمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما وقد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع و ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك و سيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب. 

عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة و اتخذ قراراتك المالية بحكمة. 

لا تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة على أشياء غير ضرورية  و قد لا تحصل على الوقت الكافي لنفسك و تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية.

حظك اليوم توقعات الابراج الأبراج 3 مارس مواليد 3 مارس نصيحة لمواليد 3 مارس

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