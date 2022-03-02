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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأسود المطرز.. الأردنية صفاء سلطان تبهر متابعيها عبر إنستجرام |صور

صفاء سلطان
صفاء سلطان

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عدة صور لها عبر حسابها بوقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت صفاء بإطلالة مبهجة مرتدية فستانًا أسود مطرزا باللون الفضى، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الصاخب، كما اختارت تسريحة شعر جذابة لتبرز جمالها.


يذكر أن آخر أعمال صفاء سلطان كان مسلسل “​لغز الأقوياء​”، هو مسلسل لبناني سوري، من بطولة الممثل اللبناني ​كارلوس عازار،​ والممثلة السورية ​ريم نصر الدين​، إضافة إلى الممثلين ​يوسف حداد​، ​ختام اللحام​، و​ميشال أضباشي​.


المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز، وإنتاج جولد فيلم، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.


ويتضمن" لغز الأقوياء" كثيراً من مشاهد الأكشن المثيرة والحماسية بالإضافة الى قصة رومانسية، ويعمل بطل المسلسل كارلوس بالشرطة القضائية، أما ريم فتعيش قصة معينة، وتنشأ قصة حب بينهما، ثم تتوالى الأحداث.

 

IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_٠٤١١٥٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_٠٤١١٥٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_٠٤١٢٠٩ - قص
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_٠٤١٢٠٩ - قص


 

الفنانة الأردنية صفاء سلطان بالاسود المطرز لوك انيق فستان اسود انيق تتألق في احدث ظهور

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