هل يظهر رامز جلال في "رمضان" ببرنامج جديد .. فيديو جراف

هل يظهر رامز جلال في شهر رمضان كالعادة .. أم أنه أسدل الستار على برنامجه الشهير؟ .

كعادة كل رمضان ينتظر الجمهور برنامج المقالب الشهير للفنان رامز جلال.

برنامج رامز جلال حقق شعبية جارفة ومشاهدات عالية . جعلته يتصدر المشهد في كل رمضان كأفضل برنامج مقالب .



كيف بدأت مقالب رامز جلال ؟

بدأ رامز جلال تجربة البرامج الرمضانية من خلال برنامج رامز حول العالم، قبل أن يتجه لفكرة المقالب من خلال أول برنامج مقالب يقدمه " رامز قلب الأسد " والذي حقق نجاحًا كبيرًا في حينها لتتابع بعد ذلك أفكار برامج المقالب التي يقدمها.

ومع نجاح برنامج رامز قلب الأسد وتحقيق مشاهدات عالية، انتظم رامز في الظهور كل عام منذ عام 2011، من خلال 11 فكرة من محتوى المقالب التي صورها مع أبرز نجوم الوطن العربي، وتعرض مع كل مرة لانتقادات لاذعة لكنه لم يتوقف.

قدم رامز جلال برامج رامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، ورامز تحت الأرض، ورامز تحت الصفر، ورامز ثعلب الصحراء، ورامز عقله طار، ورامز عنخ آمون، ورامز في الشلال، ورامز قرش البحر، ورامز مجنون رسمي، ورامز واكل الجو.

هل يقدم رامز جلال المقلب الـ 12 ؟

"عندنا مقلب صغير أتمنى يعجب الناس".. بهذه الكلمات رد رامز جلال على سؤال حول برنامجه الجديد في رمضان، مؤكدًا على تحضيره مقلب جديد.

لكن التعليقات التي تبعت هذا التصريح من الجمهور لم تطمئن بشكل كامل لصاحب المقالب الشهير، حيث قالت بعض التعليقات عن المقلب قد يكون أنه ليس هناك مقلب من الأساس، وتابعت التعليقات: محدش يطمن لرامز.

وحتى الآن لم يتحدث رامز، عن أي تفاصيل حول مقلبه الرمضاني، سوى بتلك الكلمات المقتضبة في لقاء ببرنامج ET بالعربي.

من الفنان الذي يستهدفه رامز للمقلب القادم ؟

ومع تصريحه عن التحضير لبرنامج المقالب الجديدي، أكد رامز جلال أن للمرة الثانية انه يتمنى أن يكون فنان العرب محمد عبده أحد ضحاياه.

وكان رامز كشف منذ أقل من شهر، عن انه يتمنى استضافة الفنان محمد عبده في أحد برامج المقالب، وذلك أثناء حصوله على تكريم من حفل توزيع جوائز joy awards في الرياض.