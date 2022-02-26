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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال ينشر صورة مع المشتركين ب"تجربة رامز"بالرياض

صدى البلد

شارك النجم الكوميدي،رامز جلال صورة جديدة مع المشتركين في تجربة رامز” بالبوليفارد رياض سيتي، ونشرها من خلال صفجته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب رامز جلال معلقا من خلال الصورة:مع الشباب الجامدين اللى في #تجربة_رامز مبدعين .
 

وانطلقت، “تجربة رامز” لأول مرة في بوليفارد رياض سيتي، وهى تجربة جديدة مستوحاة من برامج المقالب التي قدمها رامز جلال على مدار أعوام.

 

وشهدت التجربة، إقبال وتفاعل كبير من الجمهور العربي فى أول أيام عرضها، وتستمر حتى 26 من فبراير الجارى في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض.

 

شروط تجربة رامز 

 

ونشر موقع حجز تذاكر الدخول بعض الشروط الخاصة بالجمهور للمشاركة، من ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، ونصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

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