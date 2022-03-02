ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لـ شراء الغاز الطبيعى المسال

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفاد تخصيص ألمانيا 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعى المسال .

وكان الاتحاد الأوروبي،قد قرر أمس الثلاثاء، حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" (روسيا اليوم) في دوله، حسبما أفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على استبعاد بعض المصارف الروسية من نظام سويفت، إلى جانب حظر المشاركة في المشاريع التي يمولها صندوق الثروة السيادية الروسي.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى شل البنوك الروسية بوابل من العقوبات، بعد غزو موسكو لأوكرانيا.