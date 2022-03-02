نؤيد الطرق السياسية والدبلوماسية.. روسيا تحذر من صدام مباشر مع الناتو

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من إمكانية حدوث صدام مباشر مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأكدت الوزارة أن روسيا تؤيد حل المسائل مع حلف الناتو بالطرق السياسية والدبلوماسية، حسب ما نقلته “العربية”.

وتدخل العملية العسكرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، يومها السابع، فيما تتصاعد ضغوطات الغرب على موسكو من خلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأخيرة.

ووجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اتهاما لأوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات بسبب واشنطن.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، شدد لافروف على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الروسي، شدد، أمس الثلاثاء، على أنه من غير المقبول بالنسبة لموسكو وجود الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أنه حان الوقت لإعادتها إلى وطنها.

وأكد لافروف أن أوكرانيا لديها القدرة على التحول إلى دولة نووية، حيث أنه ما زال لديها تكنولوجيا نووية سوفيتية ولا بد من مواجهة هذا الخطر.

وتابع بالقول إن أوكرانيا تضع أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومدافع وقذائف هاون من العيار الثقيل في ساحات المباني السكنية، مشددا على أن موسكو لن تسمح لكييف بالحصول على أي أسلحة نووية.

