أوكرانيا تطلب حماية الوكالة الذرية .. وجروسي يحذر من تكرار أسوأ كارثة نووية في العالم

علق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الأربعاء، على الوضع في أوكرانيا ووصفه بأنه "غير مسبوق ومقلق".

وحذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من مخاطر نشوب حرب حول محطات الطاقة النووية مع غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال رافائيل جروسي، في اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، إنها "المرة الأولى التي يحدث فيها صراع عسكري وسط منشآت برنامج طاقة نووية كبير وراسخ، ويشمل ذلك محطة تشيرنوبيل التي تم إيقاف تشغيلها، والتي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986".

وأشار إلى أن الوكالة تلقت طلبا من أوكرانيا لحماية منشأة تشيرنوبل النووية؛ مضيفا: "نجري مشاورات لتأمين منشآت أوكرانيا النووية".

ونوه رئيس الوكالة الذرية على أن أي عمل يهدد التشغيل الآمن للمنشآت النووية أو سلامة المواد المشعة "يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة البشرية والتسبب في ضرر بيئي".

وأضاف جروسي، وفقا لنص تعليقاته التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "من الضروري أيضا التأكد من أن الأشخاص الشجعان الذين يقومون بتشغيل وتنظيم وتفتيش وتقييم المنشآت النووية في أوكرانيا يمكنهم الاستمرار في أداء وظائفهم التي لا غنى عنها بأمان ودون عوائق، بدون ضغط لا داعي له".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية.

كان وزير الخارجية الروسي، قد أكد، أمس الثلاثاء، على أنه من غير المقبول بالنسبة لموسكو وجود الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أنه حان الوقت لإعادتها إلى وطنها.

وأكد لافروف أن أوكرانيا لديها القدرة على التحول إلى دولة نووية، حيث أنه ما زال لديها تكنولوجيا نووية سوفيتية ولا بد من مواجهة هذا الخطر.

وتابع بالقول إن أوكرانيا تضع أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومدافع وقذائف هاون من العيار الثقيل في ساحات المباني السكنية، مشددا على أن موسكو لن تسمح لكييف بالحصول على أي أسلحة نووية.