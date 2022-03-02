اجتماع طارئ.. وزراء خارجية حلف الناتو يبحثون التطورات في أوكرانيا

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل عن وكالة الأنباء الفرنسية أفاد لعقد وزراء خارجية دول حلف الناتو اجتماعا طارئا بعد غد الجمعة لبحث التطورات في أوكرانيا .

وكان قد قرر الاتحاد الأوروبي،أمس الثلاثاء، حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" (روسيا اليوم) في دوله، حسبما أفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على استبعاد بعض المصارف الروسية من نظام سويفت، إلى جانب حظر المشاركة في المشاريع التي يمولها صندوق الثروة السيادية الروسي.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى شل البنوك الروسية بوابل من العقوبات، بعد غزو موسكو لأوكرانيا.