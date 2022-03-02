مندوبة الأمم المتحدة: ندعو روسيا التوقف عن عملياتها العسكرية وحماية سيادة أوكرانيا

قالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إنه علينا أن ندعو روسيا إلى التوقف عن عملياتها العسكرية وحماية سيادة أوكرانيا، لافته إلى أن الأمم المتحدة لو كان لديها هدف واحد فهو إنهاء ووقف الحرب وهذه هى مهمتنا اليوم.

وأضافت مندوبة الأمم المتحدة، خلال كلمتها المذاعة اليوم، أننا لقد وقعت أحداث كثيرة ادت بنا إلى الوصول لهذه اللحظة.

وأشارت مندوبة الأمم المتحدة، إلى أننا لايمكن السماح بإعادة مشاهد الحروب العالمية ويجب توحيد هدفنا نحو وقف الحرب.

وتابعت مندوبة الأمم المتحدة، أن الرئيس بوتين واجه مقاومة لم يكن يتخيلها من الشعب الأوكرانى، مؤكدة أن ضرابات روسيا لا تميز بين المدنى والغير مدنى، وتم استهداف مقابر ومدارس ومستشفيات.

وأستكملت: أن الجوع بدأ يضرب الأوكرانيين، إلى جانب فرار الأوكرانيين من منازلهم، لذلك نشكر كل من فتح أبوابهم أمام الفارين من اللاجئين دون تفرقة بين جنسياتهم.