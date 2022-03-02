برلمانية: الرئيس السيسي مهتم بالمصريين فى كل أنحاء العالم

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بالجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والدور الكبير الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في تقديم الدعم والمساعدة للمصريين العالقين في أوكرانيا، حيث قامت بمتابعة أعداد المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية في أماكن الاختباء، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية، لافتة إلى أن الوزيرة اطمأنت على أوضاعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود بسلام.

واكملت وكيلة القوى العاملة: هناك حرص شديد من جانب القيادة السياسية علي تقديم العون تجاه أبناء الوطن في كل مكان ، وأن مصر لا تنسي ابنائها، وأن المصريين فى كل انحاء العالم تحت سمع وبصر الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، قد عقدت، اجتماعًا اليوم عبر تطبيق "زووم" بممثلي الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.