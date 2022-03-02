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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: بوتين هو الأضعف الآن .. ووجهنا ضربة لـ روسيا ستؤثر لسنوات

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمضت الشهور السبعة الماضية تنبه من خطر الاعتداء الروسي على أوكرانيا وتكشف "أكاذيب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستزو أوكرانيا بمضادات للطائرات.

وأشار إلى العقوبات الصارمة التي فرضت على روسيا، وقال:"أعقنا عمل روسيا خارج حدودها".

وأوضح:"فرضنا عقوبات على قطاع الدفاع الروسي، وسنقوم بتجميد ومصادرة ممتلكات النخبة الروسية.. العقوبات لها أثر قوي على اقتصاد روسيا.  سنطارد الشركات الروسية التي فرضنا عليها عقوبات وسنجمد أصولها في أي مكان".

وأكد:"وجهنا ضربة لاقتصاد روسيا سيشعرون بها لسنوات، وسنستمر بتصعيد العقوبات ضد بيلاروسيا إذا واصلت مساعدتها لروسيا في الحرب على أوكرانيا".

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وأضاف:"سنوفر الأسلحة اللازمة التي تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم" و"نسق لإيصال معدات دفاعية تشمل أسلحة مضادة للدبابات وللطائرات وذخيرة للمقاتلين الأوكرانيين".

وتابع:"أكدنا أنه إذا أمر الكرملين بالغزو فسندعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها وسنفرض كلفة على روسيا".

واعتبر بلينكن:"من الصعب استئناف الدبلوماسية مع روسيا مع تقدم الدبابات ولكن إذا انسحبت روسيا من أوكرانيا وأعلنت استعدادها للدبلوماسية فسنلجأ لطريق الدبلوماسية". و"قلنا إن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا والولايات المتحدة أوفت بذلك مع 30 من حلفائها".

وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جوار الشعب الروسي، وطالبهم بالضغط على قيادته لإنهاء الحرب.

واعتبر أن " الرئيس بوتين هو الآن أكثر ضعفا مما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".

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