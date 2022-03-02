البنتاجون : وضع روسيا قواتها النووية في حالة استنفار أمر خطير..فيديو

قال جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، إنه نعمل على إتخاذ التدابير اللازمة لخفض مخاطر التصعيد الروسي في اوكرانيا.

وأضاف جون كيربي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، ونقلته فضائية “اكسترا نيوز”، أنه لن نتخذ أية خطوات مماثلة لروسيا بوضع القوات النووية قيد التأهب.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم البنتاجون، ان وضع روسيا قواتها النووية في حالة استنفار أمر خطير، مؤكدا أنه نملك يا يكفي من القدرات للدفاع عن امتنا وعن أمن حلفائنا.

وأشار جون كيربي إلى أن روسيا لن تحقق أي تقدم خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدا أن روسيا تواجه تحديات لوحيستسية ومقاومة قوية من اوكرانيا .