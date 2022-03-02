nureab.. أول روبوت يستخدم في العلاج الطبيعي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يحسم المركز الاول ببرنامج الفرصة

جائزة المليون جنيه

حسم مشروع Nureab نتيجة المركز الاول في تسابقات برنامج الفرصة في كلمة أخيرة الذي تقدمع الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON حاصداً نسبة بـ75.9%، وجاء مشروع Egike في المركز الثاني بعد حصوله علىى نسبة 5% بحصوله على تقييم لجنة الاثر المجتمعي بقيادة بنك الطعام بنسبة 75.3%، يليه مشروع Seavo في المركز الثالث بـ71.75%.



وشارك في حلقة الليلة ثلاثة مشروعات وهي مشروع " EGIKE " مشروع أول عجلة كهربائية مصرية الصنع تعالج مشاكل الازدحام المروري في القاهرة فضلاً عن تخفيف حدة التلوث الناجم عن عوادم السيارات وخفض التكاليف الاقتصادية السنوية التي يتحملها الاقتصاد المصري والتي تقدر بحسب مؤسسي المشروع بنحو 48 مليار جنيه سنوياً .



ومشروع " nureab " ضمن مسابقات برنامج الفرصة في كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON وهو عبارة عن " روبوت " يستخدم في العلاج الطبيعي لليد فضلاً عن مشروع " CEAVO" وهو ماكينة كهربائية للغوص في المياه والاستمتاع بإستخدام الكهرباء وبشكل صديق للبيئة وبما يحافظ على سلامة الكائنات البحرية.