الإسكان: 3 أنماط لتعويض المتضررين من قرارات نزع الملكية للنفع العام.. فيديو

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان ، إن اليوم افتتحنا ما يقرب من 47 و832 ألف وحدة سكنية خلال سنتين وهذا يعني 40% من الوحدات السكنية التي كانت تفتتح طوال مدة العصور السابقة، مشيرا إلي أن المشروعات الإسكانية الجديدة تتناسب مع كافة فئات المجتمع .

وأضاف عبد الخالق إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي و"البديل" تمثل اكثر من 70% من مشروعات الإسكان مشيرا إلي أن الوحدات سهرها اقل من السوق بالإضافة إلي أنها كاملة التشطيب ، مؤكدا انه يتم دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بنسبة 40% .

وأوضح عبد الخالق إبراهيم ، إن البناء العشوائي كان سببا أساسيا في زيادة الكثافات السكانية مشيرا إلى أن هناك 3 أنماط من التعويضات للمتضررين من قرارات نزع الملكية للنفع العام.

